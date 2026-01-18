Güngören'de Atlas Çağlayan Cinayeti: Provokatif Paylaşımlarda Bulunan 4 Kişi Gözaltında

Güngören'de 'yan bakma' kavgasında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü sonrası provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Bakırköy savcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:43
Güngören'de Atlas Çağlayan Cinayeti: Provokatif Paylaşımlarda Bulunan 4 Kişi Gözaltında

Güngören'de 16 Yaşındaki Atlas Çağlayan'ın Ölümü Sonrası 4 Şüpheli Gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması devam ediyor

İstanbul Güngören'de iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi.

Bir kafeden çıktıktan sonra başlayan ve iddia göre 'yan bakma' nedeniyle alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Soruşturma kapsamında, olayda adı geçen E.Ç. (15) tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçak ile saldırı gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayın ardından acılı aileye tehdit mesajları gönderildiği ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yetkililer, söz konusu paylaşımların ve tehdit mesajlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas'ın öldürülmesine ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 4 şahıs...

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas'ın öldürülmesine ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı

