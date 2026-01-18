Çorum'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Genç Yaralandı

Çorum'da Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 16 ve 17 yaşındaki iki genç yaralandı, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:01
Bahçelievler Mahallesi'nde trafik kazası

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan iki genç yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. (16) yönetimindeki 19 AGS 041 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.B. (17) yere savrularak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki genç de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları