Serik'te İki Otomobil Çarpıştı: Araç Demir Bariyere Asılı Kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil çarpıştı; bir araç demir bariyere asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.