Serik'te İki Otomobil Çarpıştı: Araç Demir Bariyere Asılı Kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil çarpıştı; bir araç demir bariyere asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:49
Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve araç demir bariyerin üzerinde asılı kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yeri: Serik - Manavgat D 400 kara yolu

Olayın seyri: D.D.'in kullandığı 07 CDV 817 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan H.Ş.'nin kullandığı otomobil arasında çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle D.D.'in kullandığı araç önce çilek satışı yapılan kulübeye ardından demir bariyere çarpıp üzerinde kaldı.

Müdahale ve durum: Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza anı ve soruşturma

Güvenlik kamerası görüntülerinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil ile seyir halindeki otomobilin çarpışma anı yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

