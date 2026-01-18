Gaziantep'te 13 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan T.K., Şahinbey'de jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:51
Şahinbey'de jandarma operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

