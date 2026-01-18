Gaziantep'te 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Şahinbey'de jandarma operasyonu
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
