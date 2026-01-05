Altınözü'nde Konteyner ve Depo Çadırı Yandı

Altınözü'nde konteyner ve depo çadırı yangını

Hatay Tepehan Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde, depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alevler, depo olarak kullanılan çadıra de sıçradı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sayesinde alevler, civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ancak konteyner ve çadır yanarak kullanılamaz hale geldi.

