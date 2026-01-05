DOLAR
43,03 -0,05%
EURO
50,28 0,24%
ALTIN
6.099,63 -1,92%
BITCOIN
3.978.791,17 -1,27%

Altınözü'nde Konteyner ve Depo Çadırı Yandı

Hatay Altınözü Tepehan Mahallesi'nde depremzede ailenin yaşadığı konteyner ile depo çadırı yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:07
Altınözü'nde Konteyner ve Depo Çadırı Yandı

Altınözü'nde konteyner ve depo çadırı yangını

Hatay Tepehan Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde, depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Alevler, depo olarak kullanılan çadıra de sıçradı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sayesinde alevler, civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ancak konteyner ve çadır yanarak kullanılamaz hale geldi.

HATAY'DA ÇIKAN YANGINDA DEPREMZEDE AİLENİN YAŞADIĞI KONTEYNER VE DEPO OLARAK KULLANILAN ÇADIR...

HATAY'DA ÇIKAN YANGINDA DEPREMZEDE AİLENİN YAŞADIĞI KONTEYNER VE DEPO OLARAK KULLANILAN ÇADIR YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY'DA ÇIKAN YANGINDA DEPREMZEDE AİLENİN YAŞADIĞI KONTEYNER VE DEPO OLARAK KULLANILAN ÇADIR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İZBETON Kooperatif Davasında 4’üncü Duruşma — Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında
2
Dörtyol'da Otomobil Yangını: Pekmezci Yaylası'nda Motor Alevlere Teslim Oldu
3
Altınözü'nde Konteyner ve Depo Çadırı Yandı
4
Tekirdağ Merkezli 10 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Oto Yedek Parça Dolandırıcılığına Darbe
5
Çatak'ta Çığ Sonrası AFAD ve Ekiplerin Saha İncelemesi
6
Pozantı'da Ali Osman Ulusoy Otobüsünde Yangın: 39 Yolcu Tahliye Edildi
7
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları