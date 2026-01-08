Didim'de 5 Yıl Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın genelinde aranan şahıs operasyonları sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik birimleri Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen takipte; dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (35)'nin Didim'de olduğu tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan E.Ş., gerekli yargısal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

