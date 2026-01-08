Didim'de 5 Yıl Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:40
Didim'de 5 Yıl Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Didim'de 5 Yıl Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın genelinde aranan şahıs operasyonları sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik birimleri Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen takipte; dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (35)'nin Didim'de olduğu tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan E.Ş., gerekli yargısal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları