Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 31'e Yükseldi

İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği açıklandı.

Saldırılarda son durum

Ateşkese rağmen bölgede saldırılar sürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 31 olarak bildirildiğini duyurdu.

Saldırılardan birinin, Han Yunus kenti yakınlarındaki Mawasi bölgesinde, daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırı hedef aldığı belirtildi. Sağlık yetkilileri, çadıra yönelik saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kurtulanlar, saldırı öncesinde herhangi bir uyarı veya tahliye emri verilmediğini söyledi.

Gazze'de toplam can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 769'a, yaralıların sayısı ise 171 bin 483'e yükseldi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması

Öte yandan, geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas'ın elindeki bütün rehineleri İsrail'e teslim etmesinin ardından anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı'nın yarın çift yönlü geçişlere açılması bekleniyor.

