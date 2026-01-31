Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 31'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 31'e yükseldi; Mawasi'deki çadır saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi. Refah Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:32
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 31'e Yükseldi

Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 31'e Yükseldi

İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği açıklandı.

Saldırılarda son durum

Ateşkese rağmen bölgede saldırılar sürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 31 olarak bildirildiğini duyurdu.

Saldırılardan birinin, Han Yunus kenti yakınlarındaki Mawasi bölgesinde, daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırı hedef aldığı belirtildi. Sağlık yetkilileri, çadıra yönelik saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kurtulanlar, saldırı öncesinde herhangi bir uyarı veya tahliye emri verilmediğini söyledi.

Gazze'de toplam can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 769'a, yaralıların sayısı ise 171 bin 483'e yükseldi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması

Öte yandan, geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas'ın elindeki bütün rehineleri İsrail'e teslim etmesinin ardından anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı'nın yarın çift yönlü geçişlere açılması bekleniyor.

GAZZE (İHA) - İSRAİL’İN BU SABAH GAZZE ŞERİDİ’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİNE...

GAZZE (İHA) - İSRAİL’İN BU SABAH GAZZE ŞERİDİ’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 31’E YÜKSELDİĞİ AÇIKLANDI.

GAZZE (İHA) - İSRAİL’İN BU SABAH GAZZE ŞERİDİ’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıltepe'de Otobüste Fenalaşan 60 Yaşındaki Veysi Yıldırım Hayatını Kaybetti
2
Edirne'de Apartman Bacası Çöktü: Facianın Eşiği
3
Zonguldak'ta LC Waikiki'de Merdivenlerden Düşen Kadın Hastanelik Oldu
4
Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü
5
Çorlu'da Kamyonet Taksi Durağına Daldı — Sürücü Olay Yerini Terk Etti
6
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da gözaltında
7
Kuşadası'nda Kamyonet Tali Yola Uçtu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları