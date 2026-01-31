Fenomenlerin Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

Fenomenlerin Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomenler, sağlık kontrolü sonrası Adli Tıp Kurumuna getirildi.
İşlemler sırasında saç ve kan örnekleri alınan isimler arasında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla bulunuyor.
Saç ve kan örnekleri alındıktan sonra işlemler tamamlanan fenomenler, jandarma ekipleri eşliğinde tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
