Fenomenlerin Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomenler, Adli Tıp'ta saç ve kan örnekleri vererek tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:41
Fenomenlerin Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

Fenomenlerin Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomenler, sağlık kontrolü sonrası Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İşlemler sırasında saç ve kan örnekleri alınan isimler arasında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla bulunuyor.

Saç ve kan örnekleri alındıktan sonra işlemler tamamlanan fenomenler, jandarma ekipleri eşliğinde tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Fenomenlerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı

Fenomenlerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Amasya'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli çocuk polise çarptı
3
Karabük’te Minibüs Şarampole Uçtu: 17 Yaralı
4
Aydın'da Sulama Kanalına Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Elazığ Sanayi Sitesi'nde Oto Tamircide Yangın Söndürüldü
6
Menteşe'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
7
Hatay'da Trafik Kazası: Öğretmen Hasan Çakır Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları