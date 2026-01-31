Sivas'ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi'nde Metruk Bina Çöktü

Sivas'ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki iki katlı metruk bina çöktü; AFAD ve polis inceleme yaptı, olayda kimse bulunmadığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:40
Sivas'ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi'nde Metruk Bina Çöktü

Sivas'ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi'nde metruk bina çöktü

Mahallede kısa süreli panik: AFAD ve polis inceleme yaptı

Sivas'ta, Halit Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bina, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın yaklaşık iki yıl önce boşaltıldığı öğrenildi.

Çökme anında oluşan gürültü mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri gerekli incelemeleri tamamladı.

Yapılan kontrollerde çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

