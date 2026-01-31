Sarıyer Rumelikavağı'nda Otomobil Denize Düştü — Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı

Sarıyer Rumelikavağı'nda Otomobil Denize Düştü

İskele Sahili'nde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir otomobil denize devrildi. Olayda aracın içindeki sürücü, çevredeki vatandaşlar ve balıkçıların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın Detayları

Olay, saat 13.05 sıralarında Sarıyer Rumelikavağı İskele Sahili üzerinde gerçekleşti. Sahil kıyısında seyir halinde olan sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracın denize doğru devrilmesine neden oldu.

Olayı gören balıkçı teknesindeki 3 kişi hemen yardıma koştu. Bu kişilerden biri tekneden atlayarak yüzüp aracın yanına ulaştı; çevredeki diğer vatandaşlarla birlikte sürücüyü araçtan çıkardı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı görenlerden Engin Yüce yaşananları şöyle anlattı: "Tekneci arkadaşımız koşarak denize atladı ben de koşarak aracın kapısını açıp vatandaşı çıkardım, sağ salim bir şekilde olayı atlatmış olduk".

Çabuk müdahale sayesinde sürücü kurtarılarak daha kötü bir durumun önüne geçildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sarıyer'de otomobil denize düştü: Sürücüyü kurtarmak için vatandaşlar yardıma koştu