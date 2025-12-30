Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı

Amasya'da kamyonet yangını: vatandaşlar müdahale etti

Amasya'da seyir halindeyken motor kısmından alev ve duman yükselen kamyonete ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi civarında seyir halinde olan 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından bir anda alevler ve duman yükselmeye başladı.

Kendini dışarı atan sürücü İlyas Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın tüplerini alarak müdahale eden vatandaşlar, alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangını görenlerden Emirhan Kılıç, alevlerin vatandaşların yardımıyla söndürüldüğünü anlattı.

