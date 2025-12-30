DOLAR
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı

Amasya Pirinççi Mahallesi'nde seyir halindeki 05 AP 692 plakalı kamyonetin motoru alev aldı; sürücü İlyas Acar ve vatandaşlar müdahale etti, itfaiye söndürdü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:57
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı

Amasya'da kamyonet yangını: vatandaşlar müdahale etti

Amasya'da seyir halindeyken motor kısmından alev ve duman yükselen kamyonete ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi civarında seyir halinde olan 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından bir anda alevler ve duman yükselmeye başladı.

Kendini dışarı atan sürücü İlyas Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın tüplerini alarak müdahale eden vatandaşlar, alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangını görenlerden Emirhan Kılıç, alevlerin vatandaşların yardımıyla söndürüldüğünü anlattı.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONETE İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONETE İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI.

PİRİNÇÇİ MAHALLESİ CİVARINDA SEYİR HALİNDE OLAN KAMYONETİN MOTOR KISMINDAN BİR ANDA ALEVLER VE...

