Amasya'da Karda 27 Saniye Drift Yapan Kamyonete 58 bin 217 TL Ceza, 60 Gün Trafikten Men

Amasya'da karlı yolda 27 saniye drift yapan kamyonet sürücüsüne 58 bin 217 TL para cezası ve 60 gün trafikten men uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:43
Amasya'da karlı zeminde kamyonetiyle drift yaptığı belirlenen sürücü, polis kameralarına yakalandı. O anlar Amasya Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Denetim ve tespit

Olay, 1 Ocak 2026 günü Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimde tespit edildi. Sürücünün drift yaptığı nokta, Akbilek Mahallesi Elvan Çelebi Caddesi olarak bildirildi.

Uygulanan yaptırım

Amasya Valiliği, tehlikeli görüntülere ilişkin olarak "Gereği yapıldı. 27 saniyelik bilinçsiz bir heyecanın maliyeti 58 bin 217 TL idari para cezası, 60 gün trafikten men" notunu paylaştı. Yetkililer sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası kesildiğini ve aracın 60 gün trafikten men edildiğini bildirdi.

Amasya Valiliği ayrıca sürücülere, "Lütfen kendinizin ve toplumumuzun can güvenliği için trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

