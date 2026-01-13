Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilenler arasında 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25,77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 67,24 gram metamfetamin, 3 bin adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 200 TL bulunuyor.

Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile ve 2'si serbest kaldı.

Elbistan KOM'un Afşin Operasyonu

Öte yandan, Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerinin Afşin ilçesinde yaptığı operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet yivsiz tüfek, 1 adet yivsiz tüfek şarjörü, 62 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Silahlarla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

