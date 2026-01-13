Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı; 4 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:49
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilenler arasında 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25,77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 67,24 gram metamfetamin, 3 bin adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 200 TL bulunuyor.

Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile ve 2'si serbest kaldı.

Elbistan KOM'un Afşin Operasyonu

Öte yandan, Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerinin Afşin ilçesinde yaptığı operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet yivsiz tüfek, 1 adet yivsiz tüfek şarjörü, 62 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Silahlarla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı
2
Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Çocuk Kurtarıldı, 2 Gözaltı
3
Erzincan Valisi Aydoğdu’dan Yaralı Polis Memurlarına Hastane Ziyareti
4
Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı
5
Alanya'da Jandarmadan Çifte Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve 6 bin 250 Gözlük Ele Geçirildi
6
Çorum'da 2025'te Suçlar Düştü: Hırsızlık ve Trafik Ölümlerinde Azalma
7
Bursa'da Sokak Ortasında Cinayet: Sanığa 30,5 Yıl Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları