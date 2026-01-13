Elazığ'da Yıldızbağları Mahallesi'nde Ev Yangını Söndürüldü

Olayın Detayları

Elazığ'da Yıldızbağları Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar derhal harekete geçti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olay sonucunda söz konusu evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

