Tokat Erbaa'da Kediler İçin Yakılan Soba İki Evi Kül Etti

Tokat Erbaa'da kediler için yakılan sobadan çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi; itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat sürede kontrolü sağladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:01
Gündoğdu Mahallesi'nde soba alevleri bitişik evlere sıçradı

Tokat’ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşlerin, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında yaktıkları sobadan yangın çıktı.

İddiaya göre kardeşler sobayı yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan E.A.’nın evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

B.U., kurtarılan kedileri gözyaşlarıyla izledi ve onları kucağından indirmedi.

Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

