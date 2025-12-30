DOLAR
Nevşehir'de alkollü sürücü iddiası: Otomobil kayaya çarptı, 4 yaralı

Nevşehir'de 38 ANG 717 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kayaya çarptı; 4 kişi yaralandı. Kazadan önce sürücünün alkollü olduğu yönünde 112'ye ihbar yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 02:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 02:38
Nevşehir'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampolde bulunan kayaya çarparak durdu; olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu Kavak Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücü Zeynep Ö. idaresindeki 38 ANG 717 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi.

Otomobil yaklaşık 30 metre şarampolde ilerledikten sonra yol kenarındaki bir kayaya çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu bildirince sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Araçta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar ve Soruşturma

Kazadan dakikalar önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, söz konusu plakalı otomobil sürücüsünün alkollü araç kullandığı yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

