Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara Şereflikoçhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen 49 yaşındaki polis memuru Yasin Koçyiğit, memleketi Ankara Şereflikoçhisar'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:06
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan 49 yaşındaki polis memuru Yasin Koçyiğit, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde defnedildi.

Tören ve uğurlama

Yalova'nın İsmet Paşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada Yasin Koçyiğit ile birlikte Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit olmuştu. Şehitler için bugün Yalova'da resmi cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehit Yasin Koçyiğit'in cenazesi memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine getirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli Koçyiğit için ilçedeki Tatbikat Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Mezgit Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Koçyiğit'in evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Katılımcılar ve duygusal veda

Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaya, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe protokolü, siyasi parti yetkilileri, çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personel ile şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Koçyiğit'in tabutunun başında bulunan annesi, eşi ve kızları gözyaşlarına boğuldu. Veda sırasında fenalaşan bazı aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

