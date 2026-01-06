Amasya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah ve 608 Fişek Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Merzifon ilçesinde yürüttükleri çalışmada iki şüphelinin ikametinde, bağ evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Arama sonucunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 608 adet fişek ile birlikte şarjör, kapak takımı, iğne ve kabza gibi çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli hakkında silah kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

