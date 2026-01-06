Amasya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah ve 608 Fişek Ele Geçirildi

Amasya'da düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah, 608 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:51
Amasya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah ve 608 Fişek Ele Geçirildi

Amasya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah ve 608 Fişek Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Merzifon ilçesinde yürüttükleri çalışmada iki şüphelinin ikametinde, bağ evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Arama sonucunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 608 adet fişek ile birlikte şarjör, kapak takımı, iğne ve kabza gibi çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli hakkında silah kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

AMASYA’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 5 RUHSATSIZ SİLAH VE 600’DEN FAZLA...

AMASYA’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 5 RUHSATSIZ SİLAH VE 600’DEN FAZLA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü
2
Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
3
Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü
4
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi
6
Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı
7
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları