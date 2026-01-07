ICE ajanları Minneapolis'te 37 yaşındaki kadını vurarak öldürdü

Minneapolis'te ICE ajanları, aracını hareket ettiren 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürdü; olay yetkililer ve yerel yönetim arasında sert tartışma başlattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:09
ICE ajanları Minneapolis'te 37 yaşındaki kadını vurarak öldürdü

ICE ajanları Minneapolis'te 37 yaşındaki kadını vurarak öldürdü

Minneapolis'te ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, aracından inmesi yönündeki emre uymayan ve aracıyla hareket eden 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürdü.

Olayın ayrıntıları

Olay, Minneapolis kentinde gerçekleşti. Yetkililer, ajanın aracından in emrine karşı gelen kadını vurduğunu ve kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın çevresinde bulunan görüntüler ve tanıklıklar, hem federal yetkililer hem de yerel yönetim arasında tartışma yarattı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis’teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

Resmi açıklamalar

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının ’isyancılar’ grubunun bir parçası olarak nitelendirildiğini belirtti.

Yerel yetkililerin tepkisi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu. Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi. Frey ayrıca, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekti ve kadının arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti. Frey, ICE’ye Minneapolis’ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE’nin Minneapolis’te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.

Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.

Soruşturma ve tepkiler

FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.

Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA DAİRESİ AJANLARI BİR KADINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

ABD GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA DAİRESİ AJANLARI BİR KADINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

ABD GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA DAİRESİ AJANLARI BİR KADINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de Dron Saldırısı: Palau Bandıralı Elbus İnebolu'da Demirledi
2
Kocaeli'de Tavuklarına Yem Vermeye Giden 65 Yaşındaki Kadın Bahçede Ölü Bulundu
3
Nevşehir'de 15 Yaşındaki Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 122 Bin Lira Ceza
4
Kartal'da Çatı Yangını: 5 Katlı Bina İtfaiyeyle Söndürüldü
5
Konya Derebucak'ta Cengiz Uçar (30), Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti
6
Edirne Havsa'da Sağanak: Abalar Köyü'nde 3 Ev ve 3 Ahır Su Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları