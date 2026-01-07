ICE ajanları Minneapolis'te 37 yaşındaki kadını vurarak öldürdü

Minneapolis'te ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, aracından inmesi yönündeki emre uymayan ve aracıyla hareket eden 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürdü.

Olayın ayrıntıları

Olay, Minneapolis kentinde gerçekleşti. Yetkililer, ajanın aracından in emrine karşı gelen kadını vurduğunu ve kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın çevresinde bulunan görüntüler ve tanıklıklar, hem federal yetkililer hem de yerel yönetim arasında tartışma yarattı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis’teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

Resmi açıklamalar

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının ’isyancılar’ grubunun bir parçası olarak nitelendirildiğini belirtti.

Yerel yetkililerin tepkisi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu. Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi. Frey ayrıca, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekti ve kadının arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti. Frey, ICE’ye Minneapolis’ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE’nin Minneapolis’te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.

Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.

Soruşturma ve tepkiler

FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.

Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA DAİRESİ AJANLARI BİR KADINI VURARAK ÖLDÜRDÜ