Amasya'da tünelde motosiklet kazası: Sollama girişimi devrilmeyle sonuçlandı

Amasya Ferhat Tüneli'nde sollama yapan motosiklet sürücüsü devrildi; kaza anı tünel kamerasına yansıdı, sürücü ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:16
Amasya'da tünelde motosiklet kazası: Sollama girişimi devrilmeyle sonuçlandı

Amasya'da tünelde motosiklet kazası: Sollama girişimi devrilmeyle sonuçlandı

Kaza anı tünel kamerasına yansıdı

Amasya’da Ferhat Tüneli içinde önündeki otomobilleri sollamak isteyen sürücünün kullandığı motosiklet devrildi ve sürüklendi. Olay anı tünel kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sollama girişimi sırasında sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet yola sürüklendi; sürücü başındaki kask olmasına rağmen savrularak taklalar attı.

O sırada karşı yönden araç gelmemesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın ardından sürücü ayağa kalkıp motosikletini yerden kaldırdı ve yoluna devam etti.

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasında kaydedildi ve görüntüler olay yerinden elde edildi.

Motosiklet tünelde sollama yaparken devrildi: Kaza anı kamerada

Motosiklet tünelde sollama yaparken devrildi: Kaza anı kamerada

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

