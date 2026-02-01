Amasya'da UYAP Kararıyla 16 Yıl 9 Ay 7 Gün Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Amasya'da UYAP kaydı sonrası aranan şahıs yakalandı
Olay ve gözaltı
16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan M.K (47), hakkındaki mahkeme kararının Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine düştüğü gün Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçu nedeniyle yargılanması süren M.K., İstanbul'dan Amasya'ya geldi. Kararın UYAP'a düşmesinin ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı takibe aldı.
Yakalama ve tutuklama
Takip sonucu şahıs, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
