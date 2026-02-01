Amasya'da UYAP Kararıyla 16 Yıl 9 Ay 7 Gün Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

UYAP kaydına düşen mahkeme kararıyla 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.K. (47), Amasya'da polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:10
Amasya'da UYAP kaydı sonrası aranan şahıs yakalandı

Olay ve gözaltı

16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan M.K (47), hakkındaki mahkeme kararının Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine düştüğü gün Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçu nedeniyle yargılanması süren M.K., İstanbul'dan Amasya'ya geldi. Kararın UYAP'a düşmesinin ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı takibe aldı.

Yakalama ve tutuklama

Takip sonucu şahıs, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

