Ardahan'da 'Kapı Kapı Jandarma' ile Siber Farkındalık Eğitimi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Damal, Göle ve Hanak ilçelerinde yürütülen "Kapı Kapı Jandarma" Projesi kapsamında vatandaşları siber dolandırıcılık olayları ve siber güvenlik konusunda bilgilendirdi.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Ekipler, kent genelinde kapı kapı dolaşarak halkı bilinçlendirmeyi hedefledi. Vatandaşlara verilen bilgilendirme toplantılarında siber güvenlik tehdidi ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

Ele Alınan Konular

Eğitimde vatandaşlara Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı konularında ayrıntılı bilgi verildi.

Vatandaşlara Yönelik Bilgilendirme

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulamalı ve anlaşılır bir dille yapılan bilgilendirmelerle vatandaşları siber tehditlere karşı uyarmayı ve zarar görmelerini önlemeyi amaçlıyor.

JANDARMADAN "KAPI KAPI JANDARMA" PROJESİ KAPSAMINDA SİBER FKINDALIK EĞİTİMİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)