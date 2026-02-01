Kozlu'da Panelvan Hastane Güvenlik Kulübesine Çarptı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Kozlu'da panelvanın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu S.A. (43) ve oğlu T.B.A. (15) yaralandı; yaralılar BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve müdahale detayları

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği panelvan aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Esenköy Mahallesi Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ana girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (43) yönetimindeki 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç, D010 kara yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki güvenlik kulübesine çarptı.

Çarpışma sonucu sürücü S.A. (43) ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu T.B.A. (15) yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan baba ve oğlunu kurtararak çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla BEUN Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

