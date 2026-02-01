Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi

Eskişehir Yenidoğan’da bir motosikletli kurye Cumhuriyet Bulvarı'nda ters yöne girerek trafiği ve kendi canını tehlikeye attı; anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:59
Eskişehir’de Cumhuriyet Bulvarı’nda ters yön tehlikesi

Yenidoğan Mahallesi'nde trafik güvenliği riske atıldı

Eskişehir’de bir motosikletli kurye, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Yunuskent tramvay durağı mevkisinde trafik akışının tersine girerek hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı.

Kuryenin yolun ters istikametinde ilerlemesi, diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. Sürücünün bir süre bu şekilde seyrettiği gözlemlendi.

Olay anları, çevredeki bir araç kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı anlar yer alıyor.

