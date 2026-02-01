Malatya'da Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Akaryakıt İstasyonuna Daldı: 2 Yaralı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Akaryakıt İstasyonuna Daldı

Darende'de Öğle Saatlerinde Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 44 ADN 091 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından alınarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

