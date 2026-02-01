Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 2 Yaralı

Aktarma mevkiinde kayan otomobil yol kenarına savruldu

Balıkesir'de, İzmir-İstanbul otoyolunun Aktarma mevkiinde meydana gelen kazada, İzmir istikametine seyir halindeki 34 DCP 504 plakalı otomobil kayarak yol kenarına savruldu.

Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.G. ve yanındaki D.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

