Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda kayan otomobildeki K.G. ve D.G. yaralandı; itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:16
Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 2 Yaralı

Aktarma mevkiinde kayan otomobil yol kenarına savruldu

Balıkesir'de, İzmir-İstanbul otoyolunun Aktarma mevkiinde meydana gelen kazada, İzmir istikametine seyir halindeki 34 DCP 504 plakalı otomobil kayarak yol kenarına savruldu.

Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.G. ve yanındaki D.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR'DE İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA KAYARAK YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ...

BALIKESİR'DE İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA KAYARAK YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

BALIKESİR'DE İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA KAYARAK YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
5
Çanakkale Ayvacık’ta 7 Kaçak Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
6
Bodrum’da Fırtına Dehşeti: Gümbet Koyu’nda 8 Tekne Kıyıya Sürüklendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları