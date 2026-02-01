Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
İlkadım'da Narkotik Operasyonu
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda arama yapıldı.
Operasyonda, M.K. (55) isimli şahsın ikametinde ve çatı katında gerçekleştirilen aramalarda önemli deliller ele geçirildi.
Arama sonucunda 211 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet fişek bulundu.
Olayla ilgili olarak M.K. (55) hakkında adli işlem başlatıldı ve 1 kişi gözaltına alındı.
