Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda 211 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirildi; M.K. (55) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:17
İlkadım'da Narkotik Operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda arama yapıldı.

Operasyonda, M.K. (55) isimli şahsın ikametinde ve çatı katında gerçekleştirilen aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Arama sonucunda 211 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet fişek bulundu.

Olayla ilgili olarak M.K. (55) hakkında adli işlem başlatıldı ve 1 kişi gözaltına alındı.

YAPILAN ARAMALARDA 211 GRAM ESRAR, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE 48 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

