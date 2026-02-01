D-650 Adapazarı'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Atatürk Stadyumu mevkiinde yağış kaynaklı kayganlık kazaya neden oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay, D-650 kara yolu Atatürk Stadyumu mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 54 AAP 060 plakalı otomobil ile 54 AJS 959 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da refüje savruldu; araçlardan biri refüv kaldırımına çarparken diğeri refüjdeki aydınlatma direğine saplanarak durabildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri sürücü olmak üzere toplam üç kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpışma sonrası yola saçılan parçalar nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hasarlı araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

