Amasya'da UYAP'ta Karar Düşen Şahıs 16 Yıl 9 Ay Hapisle Yakalandı

Amasya'da UYAP kaydı düşen şahıs yakalandı
Kararın UYAP'a düşmesiyle polis takibi sonucu gözaltı
Edinilen bilgiye göre, işlediği hırsızlık suçu nedeniyle yargılanan M.K.(47), İstanbul'dan Amasya'ya geldi. Hakkındaki mahkeme kararının Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine düştüğü gün, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yakalandı.
Şahsın hakkında 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu belirtildi. Çok sayıda suç kaydı da bulunan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi.
