Amasya'da UYAP'ta Karar Düşen Şahıs 16 Yıl 9 Ay Hapisle Yakalandı

İstanbul'dan Amasya'ya gelen ve hırsızlıktan 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.K.(47), UYAP kaydı üzerine Amasya'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:56
Amasya'da UYAP'ta Karar Düşen Şahıs 16 Yıl 9 Ay Hapisle Yakalandı

Amasya'da UYAP kaydı düşen şahıs yakalandı

Kararın UYAP'a düşmesiyle polis takibi sonucu gözaltı

Edinilen bilgiye göre, işlediği hırsızlık suçu nedeniyle yargılanan M.K.(47), İstanbul'dan Amasya'ya geldi. Hakkındaki mahkeme kararının Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine düştüğü gün, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yakalandı.

Şahsın hakkında 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu belirtildi. Çok sayıda suç kaydı da bulunan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi.

Amasya’da 16 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan şahıs polise yakalandı

Amasya’da 16 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan şahıs polise yakalandı

