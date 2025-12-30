DOLAR
Amasya Gümüşhacıköy'de Otomobil ile SUV Çarpıştı: 8 Yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile SUV araç çarpıştı; 8 kişi yaralandı, yaralılar Merzifon ve Gümüşhacıköy hastanelerine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:04
Kaza detayı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Çiftçioğlu mevkiinde gerçekleşti.

Muhammed Ç. idaresindeki 34 EMZ 444 plakalı otomobil ile Murat K. yönetimindeki 05 ABC 622 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

