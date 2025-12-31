DOLAR
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kısmi Kapanmalar: Kar Hızla Temizleniyor

Düzce'de etkili kar nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kısmi kapanmalar yaşandı; Karayolları ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile yol hızla açıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:11
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kısmi Kapanmalar ve Hızlı Müdahale

Düzce'deki yoğun kar yağışı otoyolu etkiledi, çalışmalar drone ile görüntülendi

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi aralıklarla kısmi trafiğe kapanıyor. Tipi şeklinde yağan kar ve düşük görüş mesafesi ulaşımı olumsuz etkilerken, yolda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman kapatmalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, kazaların olduğu bölümlerde yol kısa sürede yeniden ulaşıma açılıyor. Küreme ve tuzlama çalışmaları daha hızlı ve güvenli yürütülebilmesi için jandarma ekipleri otoyolu belirli aralıklarla trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlıyor.

Kontrollü geçiş anları ve müdahale süreçleri havadan drone ile kaydedildi. Karayolları ekiplerinin küreme çalışması sırasında trafiğe kapatılan yol, Kaynaşlı gişelerine aktarılıyor; çalışmalar tamamlandığında ise yolun yeniden trafiğe açıldığı anlar drone görüntülerine yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

