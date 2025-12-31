Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kısmi Kapanmalar: Kar Hızla Temizleniyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kısmi Kapanmalar ve Hızlı Müdahale

Düzce'deki yoğun kar yağışı otoyolu etkiledi, çalışmalar drone ile görüntülendi

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi aralıklarla kısmi trafiğe kapanıyor. Tipi şeklinde yağan kar ve düşük görüş mesafesi ulaşımı olumsuz etkilerken, yolda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman kapatmalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, kazaların olduğu bölümlerde yol kısa sürede yeniden ulaşıma açılıyor. Küreme ve tuzlama çalışmaları daha hızlı ve güvenli yürütülebilmesi için jandarma ekipleri otoyolu belirli aralıklarla trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlıyor.

Kontrollü geçiş anları ve müdahale süreçleri havadan drone ile kaydedildi. Karayolları ekiplerinin küreme çalışması sırasında trafiğe kapatılan yol, Kaynaşlı gişelerine aktarılıyor; çalışmalar tamamlandığında ise yolun yeniden trafiğe açıldığı anlar drone görüntülerine yansıdı.

(EB-ALI-)

Anadolu otoyolunda kısmi kapanmalar ile yol hızlıca temizleniyor