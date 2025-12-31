DOLAR
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kontrollü Geçiş: Kar ve Dron Görüntüleri

Düzce'de Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar nedeniyle aralıklı trafik kesintileri yaşanıyor; jandarma kontrollü geçişle çalışmalar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:27
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kontrollü Geçiş: Kar ve Dron Görüntüleri

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Kontrollü Geçiş

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşımda aksama yaşanıyor. Tipi şeklinde yağan kar ve düşük görüş mesafesi, otoyolda aralıklı trafik kazalarına yol açtı.

Ekiplerin müdahalesi ve kontrollü uygulama

Karayolları ekipleri kazaların meydana geldiği bölgelerde hızlı müdahale ederek yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açıyor. Çalışmaların daha hızlı ve güvenli yürütülebilmesi için jandarma ekipleri otoyolu belirli aralıklarla trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlıyor.

Havadan görüntüler

Yapılan küreme ve tuzlama çalışmaları sırasında kapatılan yolun, Kaynaşlı gişelerine aktarıldığı anlar ve çalışmanın tamamlanıp yolun tekrar trafiğe açıldığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

