Ankara Beypazarı'nda Bacada Yangın İtfaiye Hızla Söndürdü

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Ruşen Güneş Sokak'ta bir binanın bacasında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı ve itfaiyenin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 23:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 23:15
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Ruşen Güneş Sokak'ta bulunan bir binanın bacasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

