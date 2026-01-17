Ankara Beypazarı'nda Bacada Yangın İtfaiye Hızla Söndürdü

Ankara Beypazarı'nda bacada yangın söndürüldü

Ruşen Güneş Sokak'ta itfaiye müdahalesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Ruşen Güneş Sokak'ta bulunan bir binanın bacasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

