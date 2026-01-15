Elazığ’da 3 Araçlı Kaza: 1 Yaralı, Anlar Güvenlik Kamerasında

Olay Yeri: Çaydaçıra Mahallesi

Elazığ’da Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 23 ADS 316 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

