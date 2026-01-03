DOLAR
Ankara Çankaya'da 5 Gün Önce Kayıp Olan Bahri Göçer Araçta Ölü Bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Bahri Göçer, 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araçta ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:57
Olayın Detayları

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 gündür kayıp olan Bahri Göçer (24), akşam saatlerinde 06 ECF 642 plakalı hafif ticari aracın içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahri Göçer beş gün önce evden 06 ECF 642 plakalı araçla çıktı ve geri dönmedi. Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bugün akşam saatlerinde yapılan çalışmada Göçer, söz konusu araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü ölü olarak bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile Göçer'in ailesi geldi.

Cenaze, otopsi işlemi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

