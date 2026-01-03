Ankara Çankaya'da 5 Gün Önce Kayıp Olan Bahri Göçer Araçta Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 gündür kayıp olan Bahri Göçer (24), akşam saatlerinde 06 ECF 642 plakalı hafif ticari aracın içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahri Göçer beş gün önce evden 06 ECF 642 plakalı araçla çıktı ve geri dönmedi. Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bugün akşam saatlerinde yapılan çalışmada Göçer, söz konusu araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü ölü olarak bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile Göçer'in ailesi geldi.

Cenaze, otopsi işlemi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

