Ankara Çankaya'da 5 Gündür Kayıp Genç Aracında Ölü Bulundu

Ankara Çankaya'da 5 gündür kayıp olan Bahri Göçer (24), 06 ECF 642 plakalı aracında ölü bulundu; cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:26
Olayın Özeti

Edinilen bilgilere göre, Bahri Göçer (24) isimli bir şahıs 5 gün önce 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araç ile evden çıktı. Şahsın eve dönmemesi üzerine aile kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, bugün akşam saatlerinde Bahri Göçer, 06 ECF 642 plakalı hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Bahri Göçer’in ailesi geldi.

Cenaze otopsi işlemi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

