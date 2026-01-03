Ankara Çankaya'da 5 Gündür Kayıp Genç Aracında Ölü Bulundu

Olayın Özeti

Edinilen bilgilere göre, Bahri Göçer (24) isimli bir şahıs 5 gün önce 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araç ile evden çıktı. Şahsın eve dönmemesi üzerine aile kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, bugün akşam saatlerinde Bahri Göçer, 06 ECF 642 plakalı hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Bahri Göçer’in ailesi geldi.

Cenaze otopsi işlemi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN BİR ŞAHIS ARABADA ÖLÜ BULUNDU.