Ankara Çubuk'ta Sis Zinciri: İki Kaza, 5 Yaralı

Olayın Detayları

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoğun sis, aynı güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazasına yol açtı. Olaylarda toplam 5 kişi yaralandı.

İlk kazada, F.S. idaresindeki 35 BMA 69 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 06 BR 5445 plakalı beton mikseri çarpıştı. Bu çarpışmada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı.

Kısa süre sonra aynı yolda meydana gelen ikinci kazada ise plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen üç araç çarpıştı. Bu kazada da 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazalar nedeniyle söz konusu yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

