Samsun'da motosiklet servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kaza Atatürk Bulvarı'nda saat 21.00 civarında gerçekleşti

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde yolcu indirmek için duran servis minibüsüne motosiklet arkadan çarptı.

Kazada, Batuhan T. (22) idaresindeki 55 AOH 588 plakalı motosikletli kurye, yolun sağında duran Savaş B. yönetimindeki 55 C 0551 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve olay yerinde soruşturma yürütülüyor.

