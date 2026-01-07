Kayseri Melikgazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri Melikgazi Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta iki otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, olay yerine ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:16
Kaza ve müdahale detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta gerçekleşti.

Kazada, sürücüler L.A. yönetimindeki 38 GE 600 plakalı otomobil ile Ü.B. yönetimindeki 38 AOR 015 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ü.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından çalışmalar tamamlanıp araçlar çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Hakan Demir

Hakan Demir

