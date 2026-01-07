Sürmene’nin Eski Başkan Yardımcısı Ali Aydın Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Sürmene’nin önceki dönem Başkan Yardımcısı Ali Aydın, Rize İyidere’de bıçaklı saldırıda ağır yaralandı; tedaviye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar Hopa’ya kaçtı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:22
Olayın Detayları

Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 61 AFA 560 plakalı araçta bulunan Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı.

Rize’nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın’a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polisin Çalışması ve Kaçış

Olay sonrası polis ekipleri, saldırganların Artvin’in Hopa ilçesine kaçtığını belirledi. Kaçan saldırganların bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi’nde polis tarafından ateş açıldı. Bölgedeki kalabalıktan yararlanan şahıslar daha sonra yaya olarak kaçtı.

Polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

