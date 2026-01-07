Zeytinburnu'da Ev Arkadaşıyla Kavgada Camla Yaralandı

Zeytinburnu Yenidoğan'da iki ev arkadaşı arasında çıkan kavgada bir kadın camla yaralandı; saldırgan gözaltına alındı, yaralının hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:01
Zeytinburnu'da Ev Arkadaşıyla Kavgada Camla Yaralandı

Zeytinburnu'da Ev Arkadaşı Kavgası: Bir Kişi Camla Yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda aynı evde kalan iki kadın arasında çıkan kavgada, bir kişi camla yaralandı. Olay, gece saat 01.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katında birlikte yaşayan iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sonrası kadınlardan biri camdan dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde cam kırıkları bulunan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Gözaltı

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayın diğer tarafındaki kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ev arkadaşını cam parçasıyla yaraladı

Ev arkadaşını cam parçasıyla yaraladı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin Nusaybin'de İki Kardeşin Ölümü: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İzmir'de Akaryakıt İstasyonu Satışında Sahte Senetle Dolandırıcılık
3
İstanbul’da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yollar Beyaza Büründü
4
Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı
5
Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü: Bina Tahliye Edildi
6
Taraklı'da Orman Yangınında Hasar Gören Ağaçları Taşıyan Tır Devrildi: 3 Yaralı
7
Eskişehir'de Saldırı: Baba Darbedildi, 17 Yaşındaki Oğul Bıçaklandı — 3 Şüpheli Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları