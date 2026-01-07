Zeytinburnu'da Ev Arkadaşıyla Kavgada Camla Yaralandı

Zeytinburnu'da Ev Arkadaşı Kavgası: Bir Kişi Camla Yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda aynı evde kalan iki kadın arasında çıkan kavgada, bir kişi camla yaralandı. Olay, gece saat 01.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katında birlikte yaşayan iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sonrası kadınlardan biri camdan dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde cam kırıkları bulunan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Gözaltı

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayın diğer tarafındaki kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

