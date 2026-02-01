Ankara'da çalıntı araçları presleyip yok eden 8 şüpheli yakalandı

Ankara’da oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, çalıntı araçları organize şekilde yok eden 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonu yürüten birimler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin izine ulaşıldı.

Olayın ayrıntıları

Soruşturmada, şüphelilerin çaldıkları araçları aynı gün parçalayarak, iç aksam parçalarını sattığı ve boş kalan araçları geri dönüşüm/hurda tesisinde presleyerek yok ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, çalıntı araçların izini hızlıca kaybettirmek amacıyla organize ve planlı hareket ederek sevkiyatları çekici marifetiyle gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili 8 şüpheli, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.

