Antalya'da Feci Otobüs Kazası: Isparta Otogarı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay, Döşemealtı ilçesi sınırlarında yaşandı.

Kaza anı ve nedenine ilişkin bilgiler

Kaza, 10.39 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'dan Antalya yönüne hareket eden ve içinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu 26 ABG 022 plakalı otobüs, yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüs, yan yatıp bir süre sürüklendikten sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Devrilen aracın içinde ve altında çok sayıda yolcu kaldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, araç içinde ve altında kalan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu.

Isparta Otogarı güvenlik kamerası görüntüleri

Kazaya karışan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün Isparta’da otogara giriş ve çıkış anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Otobüsün 07.57'de Isparta Otogarı'na girerek yolcu aldığı, otogarda son olarak 08.27 civarında görüldüğü belirlendi. Bu anlar otogarın güvenlik kameralarına yansıdı.

8 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya karışan otobüsün Isparta otogarındaki görüntüleri ortaya çıktı