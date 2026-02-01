Muğla Menteşe'de Müstakil Ev Küle Döndü — Can Kaybı Yok

Muğla’nın Menteşe ilçesi Taşlı Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev kül oldu; itfaiye müdahalesiyle can kaybı yaşanmadı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:08
Muğla Menteşe'de Müstakil Ev Küle Döndü — Can Kaybı Yok

Muğla Menteşe'de müstakil ev küle döndü

Taşlı Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Taşlı Mahallesi’nde çıkan yangında bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şans eser can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL EV KÜLE DÖNERKEN, ŞANS ESER CAN KAYBI...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL EV KÜLE DÖNERKEN, ŞANS ESER CAN KAYBI YAŞANMADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı
6
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
7
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları