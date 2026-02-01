Muğla Menteşe'de Müstakil Ev Küle Döndü — Can Kaybı Yok

Muğla Menteşe'de müstakil ev küle döndü

Taşlı Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Taşlı Mahallesi’nde çıkan yangında bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şans eser can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

