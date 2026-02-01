Hatay Payas'ta İstinat Duvarı Çöküşü: 7 Araç Hurdaya Döndü

Hatay Payas'ta çöken istinat duvarı sonucu enkaz altında kalan araçlardan 7'si hurdaya döndü; olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:07
Hatay Payas'ta İstinat Duvarı Çöküşü: 7 Araç Hurdaya Döndü

Hatay Payas'ta İstinat Duvarı Çöküşü: 7 Araç Hurdaya Döndü

Payas, Karacami Mahallesi — Gece

Gece saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi sınırlarında, mahallenin içinden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu park halindeki araçların üzerine duvar parçaları ve kayalar düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmalarında herhangi bir canlı izine rastlanmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleriyle gece boyunca yürütülen kurtarma çalışmaları, havanın aydınlanmasıyla hızlandı. Enkazdan çıkarılan araçlardan 7'si hurdaya döndü.

Enkazdan çıkarılan araçlarını teslim alan vatandaşlar, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığına şükrettiklerini belirtti.

İstinat duvarının altında kalan araçlar demir yığını haline geldi

İstinat duvarının altında kalan araçlar demir yığını haline geldi

