Edirne Uzunköprü'de Kaçak Tütün Operasyonu: Jandarma Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirdi

Edirne Uzunköprü'de Kaçak Tütün Operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uzunköprü ilçesinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tütün ürünü ve ekipmana el konuldu.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü unsurları ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 5 adet elektrikli tütün sarma makinesi, 14 bin 400 adet tütün basılı makaron, 12 bin 200 adet boş makaron, 34 adet manuel tütün sarma aparatı ile 3 kilogram kıyılmış tütün yer aldı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

