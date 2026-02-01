Antalya-Isparta yolunda feci kaza: 6 ölü, 6 yaralı

Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:19
Kaza ve müdahale

Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza zamanı: Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda gerçekleşti.

Çarpışan araçlar: 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta’daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

