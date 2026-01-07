Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'nda Alkol Yüklü Tırlar Alev Aldı

Ankara Yenimahalle Emniyet Yediemin Otoparkı'nda park halindeki 7-8 alkol yüklü tırda yangın çıktı; itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:24
Olay Yerinde Müdahale Sürüyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Emniyet Yediemin Otoparkı'nda park halinde bulunan alkol yüklü tırlar alev aldı.

Olay, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yediemin Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otoparkta park halinde duran 7-8 tır birden alev aldı.

Yangın hızla şiddetlenirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

