Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'nda Alkol Yüklü Tırlar Alev Aldı
Olay Yerinde Müdahale Sürüyor
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Emniyet Yediemin Otoparkı'nda park halinde bulunan alkol yüklü tırlar alev aldı.
Olay, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yediemin Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otoparkta park halinde duran 7-8 tır birden alev aldı.
Yangın hızla şiddetlenirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
ANKARA'NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDEKİ EMNİYET YEDİEMİN OTOPARKINDA ALKOL YÜKLÜ TIRLAR ALEV ALDI.