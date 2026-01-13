Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 4 bin 577 A4 Sentetik Bonzai Ele Geçirildi

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 4 bin 577 kullanımlık A4 sentetik bonzai, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi; şüpheli A.T.M. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:29
Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 4 bin 577 A4 Sentetik Bonzai Ele Geçirildi

Bir kişi gözaltına alındı, mahkeme tutuklama kararı verdi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 4 bin 577 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ile sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adreste bulunan A.T.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK’TA BİR ADRESE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

