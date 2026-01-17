Ankara'da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu

Gece başlayan yağış kent genelinde etkisini gösterdi

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı ve şehrin bazı noktaları beyaz örtü ile kaplandı.

Belediye ekipleri, kar yağışıyla birlikte yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava tahminlerine göre pazar günü de kar yağışı devam edecek.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KENT GENELİNDE ETKİLİ OLDU.